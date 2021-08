Lille : Jocelyn Gourvennec agacé par les rumeurs autour de Burak Yilmaz

En conférence de presse après le match nul concédé à Saint-Étienne (1-1) samedi soir, l'entraîneur de Lille Jocelyn Gourvennec a tenu à mettre fin aux rumeurs de transfert concernant son attaquant turc Burak Yilmaz (36 ans), buteur contre l'ASSE, notamment à l'OGC Nice de l'ancien Lillois Christophe Galtier : «Il n'est pas partant. Il me l'a dit et a dit la même chose au président (Olivier Létang, ndlr). Après, il y a des éléments perturbateurs identifiés, même si certaines personnes en savent plus que moi. Mais les discussions qu'on a eues avec Burak sont claires et limpides. On sait très bien que tout est permis dans les périodes de fin de mercato, et je le déplore. Mais je ne peux pas contrôler ça».

La suite après cette publicité

L'ancien coach de Bordeaux et de Guingamp a ensuite mis en lumière l'importance de l'international aux 70 sélections dans le vestiaire des Dogues : «C'est un compétiteur, quelqu'un qui est régulièrement efficace. C'est surtout un grand professionnel, un leader d'attaque. L'équipe a besoin de lui. Il l'a encore montré ce soir, c'est un joueur complet et collectif», a-t-il affirmé en conférence d'après-match à Geoffroy-Guichard.