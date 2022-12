Cameroun - Brésil : les compositions officielles

Le groupe G va rendre son verdict. Pour le compte de la troisième et dernière journée, le Cameroun défie le Brésil (20h00, un match à suivre en direct sur notre site). Leader après ses succès face à la Serbie (2-0) et la Suisse (1-0), le Brésil doit assurer sa première place qui se joue à la différence de buts générale en Coupe du monde. De son côté, le Cameroun rêve d'un huitième de finale. Battus par la Suisse (0-1), les Lions indomptables sont toujours en vie dans cette poule après leur match nul face à la Serbie (3-3).

Pour cette rencontre, Tite, qui compte trois blessés (Neymar, Danilo, Alex Sandro), change neuf joueurs par rapport au dernier match contre la Suisse. Militao et Fred sont les deux rescapés puisque Ederson sera le gardien du soir. A 39 ans, Daniel Alves est titulaire à droite de la défense notamment. Au milieu, on retrouve Fabinho. Devant, Gabriel Jesus est aligné avec Antony, Rodrygo et Martinelli. Côté Cameroun, Rigobert Song aligne d'entrée Aboubakar avec Mbeumo et Choupo-Moting devant. Anguissa est bien entendu présent au milieu tandis que Wooh et Ebosse formeront la charnière des Lions.

Les compositions officielles :

Cameroun : Epassy – Fai, Wooh, Ebosse, Tolo – Ngamaleu, Anguissa, Kunde – Mbeumo, Aboubakar, Choupo-Moting.

Brésil : Ederson – Daniel Alves, Militao, Bremer, Telles – Fabinho, Fred – Antony, Rodrygo, Martinelli – Gabriel Jesus.