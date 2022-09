Le cas Jesé met déjà le feu à Ankaragücü !

La suite après cette publicité

À 29 ans, Jesé Rodriguez a déjà vécu plusieurs vies. Plus jeune, le Canterano était considéré comme l'un des grands espoirs du Real Madrid. Rapidement, il avait d'ailleurs impressionné avec l'équipe première. Puis il y a eu cette rupture des ligaments croisés du genou en mars 2014. Une blessure qui a changé la carrière de l'Espagnol, qui n'a jamais retrouvé son meilleur niveau. Interrogé par Marca en 2017, il l'avait lui-même reconnu.

«La blessure que j'ai eue a beaucoup ralenti ma carrière, ce n'est pas une excuse, mais la réalité. À mon retour, après la blessure, une infection, une récupération de 9 mois, j'ai eu beaucoup de mal à me sentir bien à nouveau. Je n'aime pas me comparer aux autres, mais, sans cette blessure, je suis certain que je serais un titulaire indiscutable au Real Madrid». Un club qu'il a quitté en 2016 pour rejoindre le PSG. Mais son passage dans la capitale française a été un échec total.

Itinéraire d'un talent gâché

Loin d'être convaincant, il a été envoyé en prêt à Las Palmas (2016-17), à Stoke City (2017-18), au Betis (2018-19), au Sporting CP (2019-20) avant que son contrat soit finalement résilié fin décembre 2020. Libre, celui qui avait coûté 25 M€ au PSG a quitté la France avec l'image d'un flop et a rejoint Las Palmas. Une ville dont Jesé est natif. Après six premiers mois pour se remettre en jambes (2 buts et 2 assists en 16 rencontres), l'ancien du Real Madrid est resté une deuxième année.

Il a ainsi fait une saison entière en deuxième division avec un bilan correct de 11 buts et 6 assists en 41 matches toutes compétitions confondues. Mais son attitude ne lui a pas permis d'obtenir un nouveau contrat. En effet, il avait critiqué son entraîneur. Ce qui n'avait pas été apprécié. «Jesé m'a rendu la tâche très difficile. Il n'a pas eu de chance après le dernier match, mais ses paroles ont été très mal reçues dans le vestiaire », avait expliqué le président du club, Miguel Ángel Ramirez.

Des débuts délicats en Turquie

Le joueur, qui souhaitait relever un nouveau challenge tout en étant la star d'une nouvelle télé-réalité, a finalement rejoint la Turquie cet été après s'être marié. Il a signé un contrat d'un an, assorti d'une option pour une année supplémentaire, à Ankaragücü. Une écurie sacrée championne de D2 turque et promue en Süper Lig. Mais ses débuts au sein de son nouveau club ne se passent pas comme prévu. Il a été remplaçant lors des deux premières journées face à Konyaspor (8 août, 30 minutes jouées) et Gaziantep (14 août, 37 minutes jouées).

Titulaire contre Karagümrük (27 août, 63 minutes jouées), il a retrouvé le banc les deux matches suivants face au Besiktas (4 septembre, 17 minutes jouées) et Sivasspor (18 septembre, 11 minutes jouées). Avec 0 but et 0 assist au compteur, le footballeur âgé de 29 ans ne répond pas encore aux attentes. Et pour ne rien arranger, son cas met le feu à l'écurie turque. En effet, AS nous apprend que les supporters veulent le voir titulaire et mettent la pression à l'entraîneur Ömer Erdogan. C'était encore le cas dimanche alors qu'Ankaragücü a décroché sa première victoire de la saison face à Sivasspor (2-1).

Les supporters mettent un sacré coup de pression au coach

Malgré cela, les fans protestent et soutiennent l'Espagnol. Ce dernier doit d'ailleurs composer avec un coach avec lequel il a des divergences. En effet, le média ibérique indique qu'Ömer Erdogan veut le positionner en tant qu'ailier droit afin qu'il soit impliqué également défensivement. L'entraîneur s'est ainsi entretenu avec le joueur de 29 ans pour lui expliquer son point de vue et lui dire qu'il ne le trouvait pas encore au point physiquement. Mais Jesé n'est pas de cet avis. Il estime qu'il est prêt à jouer 90 minutes et qu'il doit jouer en pointe.

Le point de non-retour n'a pas été encore atteint, mais les divergences sont profondes entre le deux hommes. Malgré tout, l'ancien flop du PSG peut compter sur les supporters qui montent au créneau à chaque fois qu'il n'est pas titulaire et mettent une sacrée pression. Ils attendent donc de voir si Jesé sera titulaire lors des prochains chocs face à Basaksehir (1er octobre) et Fenerbahçe (17 octobre). Une vive réaction est attendue si ce n'est pas le cas. Une polémique dont n'a pas besoin Ankaragücü, seizième de Süper Lig avec 4 points (1 victoire, 1 nul et 4 défaites).