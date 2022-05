OM : Jacques Cardoze confirme que William Saliba veut rester

Invité lundi sur le plateau de BFM Marseille Provence, le directeur de la communication de l’OM Jacques Cardoze a confirmé que le défenseur marseillais William Saliba souhaitait rester au club la saison prochaine. Le Français de 21 ans est prêté par Arsenal au club phocéen jusqu’en juin et aimerait prolonger son aventure dans le sud de la France. Il est engagé avec les Gunners jusqu’en juin 2024.

« Il y a un budget à tenir et il y a une volonté de la part du propriétaire de faire en sorte que ce club soit à l’équilibre. Il y a des impératifs liés au fair-play financier. Saliba ? La volonté de William ne fait aucun doute. Il l’a dit à Pablo évidemment, il me l’a encore dit samedi soir sur la pelouse. Il est sincère. Maintenant, il y a une réalité contractuelle. Il appartient à Arsenal. Maintenant, si sa volonté est de rester avec nous, on verra. Tout le monde souhaite qu’il soit là la saison prochaine », a déclaré Cardoze au sujet du défenseur central qui a disputé 51 matches avec l’OM cette saison.