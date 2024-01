Le vilain petit canard Ivan Toney lance les enchères pour son mercato

C’est un petit évènement en Angleterre. Ce 17 janvier marquait la fin de la suspension d’Ivan Toney. Celui qui venait à peine de connaître sa première sélection avec les Three Lions avait été condamné en mai dernier à 8 mois de toutes activités liées au football pour avoir enfreint durant 4 ans (de 2017 à 2021) la règle contraignant les sportifs professionnels à se tenir loin des paris sportifs. «Free» écrivait-il hier sur X. Il a mangé son pain noir et remis son transfert programmé vers une grosse écurie de Premier League à plus tard. À commencer par cet hiver.

La suite après cette publicité

Annoncé dans les plus puissants clubs anglais l’été dernier, notamment Chelsea et Arsenal, Ivan Toney a vu son nom fleurir à nouveau cet hiver. A court de compétition, difficile de le voir quitter Brentford tout de même où il reste sous contrat jusqu’en juin 2025. En tout cas c’est ce qu’il disait le 9 janvier. En plus de cela, les Bees sont sans doute ravis de son retour, eux qui occupent la 16e place de Premier League. Avant sa suspension, le joueur de 27 ans pesait tout de même 20 buts en 33 matchs de championnat (32 réalisations en 66 apparitions en Premier League).

À lire

Sergio Reguilon prêté cette fois à Brentford

Toney : «il est évident que je veux jouer pour un grand club»

Un sacré ratio qui invite à voir plus haut, ce qu’ambitionne le principal intéressé. Aussitôt sa sanction levée, il a pris la parole et a changé de version. «On ne peut jamais prédire quel est le bon moment pour déménager ailleurs, mais je pense qu’il est évident que je veux jouer pour un grand club, lance-t-il d’emblée à Sky Sports ouvrant la porte à un départ… dès maintenant. Tout le monde veut jouer pour un club de haut niveau, qui se bat pour des titres. Si ce mois de janvier sera le bon moment pour un club d’entrer et de payer le bon prix ? Qui sait.» Un retour sur la scène médiatique remarquée.

La suite après cette publicité

«Mon objectif principal est de faire ce que je fais sur le terrain et de laisser le reste se faire tout seul», poursuit-il avec comme objectif de participer à l’Euro cet été et pourquoi pas même de rivaliser avec Harry Kane pour une place de titulaire. Et pour cela, il a besoin d’un nouveau départ. «Pour être le meilleur, il faut jouer avec les meilleurs et rivaliser avec les meilleurs.» Si Thomas Franck l’attend de pied ferme dès samedi contre Nottingham Forest, Toney a envoyé un message à sa direction. Mais il faudra mettre le prix, au moins 100 M€ si on se réfère aux médias anglais.