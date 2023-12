Mercato : les 4 gros coups préparés par Chelsea

Peut mieux faire. Voici l’appréciation qu’on aurait pu écrire sur le bulletin de notes de la première partie de saison de Chelsea. Si celle-ci n’est pas encore terminée, les Blues pointent pour le moment à une décevante dixième place. En 17 journées, ils ont récolté 22 points (6 victoires, 4 nuls et 7 défaites) et sont déjà loin des équipes en tête du classement de la Premier League. Ce n’est pas ce que Mauricio Pochettino imaginait, lui qui a pris les commandes de la formation anglaise cet été. Il l’a d’ailleurs reconnu lors d’un long entretien accordé à Skysports.

«Nous voulions aujourd’hui être dans une position différente au classement, bien sûr, je ne peux pas dire que c’est faux. Je dois être vraiment honnête et dire que je suis bouleversé, pas frustré parce que nous savions que cela allait être difficile, mais les circonstances n’ont pas été clémentes. Les blessures nous font prendre un peu de retard, et ne progressons pas comme nous le souhaitions. C’est pourquoi nous sommes en retard. Nous allons tout faire pour performer et gagner des matchs, et être dans la position que nous méritons d’être.»

Mauricio Pochettino n’exclut rien pour le mercato

Il a ensuite précisé : «je veux gagner. Nous devons continuer à gagner et à prendre des points. Oui, nous voulons être plus haut dans le classement, mais nous ne pouvons pas y parvenir si nous ne le méritons pas. Nous devons le mériter. Nous devons être plus compétitifs. Nous avons montré une excellente manière de rivaliser contre Sheffield United et maintenant nous devons continuer à avancer dans la même direction.» Peu épargné par les blessures depuis le début de ce nouvel exercice, Chelsea espère être un peu plus chanceux par la suite. Les pensionnaires de Stamford Bridge seront aussi attentifs au mercato.

Sur ce point, Pochettino a expliqué : «le directeur sportif et moi, nous discutons. Si nous devons faire quelque chose, nous serons prêts. La pression est toujours d’amener de jeunes talents, et nous avons différents types de cibles - avec de l’expérience, sans expérience. Certains sont plus jeunes que d’autres et c’est ce qu’il faut pour fournir à l’équipe ce dont elle a besoin (…) La communication est toujours très bonne avec les propriétaires, nous partageons tout. Il s’agit de partager des idées. Nous avons besoin les uns des autres pour exprimer notre vision d’une manière qui soit une déclaration positive pour le club. Si nous devons ajouter des joueurs, nous le ferons ensemble, de manière à prendre la meilleure décision pour le club.»

Plusieurs joueurs sont suivis de près

Tout est donc envisageable cet hiver à écouter l’Argentin. D’autant qu’il le sait très bien, les dirigeants de Chelsea n’hésitent pas à faire des folies quand vient l’heure du mercato. Cet hiver, plusieurs joueurs sont déjà dans le viseur de Todd Boehly et de ses équipes, qui veulent remonter au classement et se qualifier pour une coupe d’Europe. Un attaquant pourrait d’ailleurs débarquer en janvier ou au plus tard cet été 2024. Comme depuis plusieurs mois, Victor Osimhen (Naples) plaît beaucoup aux Londoniens. Si une prolongation avec les Partenopei est possible, Football London explique qu’il aura une clause de 127 M€.

Ivan Tooney, qu’Arsenal suit aussi, est également cité. Pour lui Brentford réclamera au moins 115 M€ ! Autre joueur ciblé : Viktor Gyökeres. Comme expliqué récemment, le Suédois du Sporting CP plaît beaucoup aux Blues. Pour lui, il faudra payer le montant de sa clause libératoire, soit 100 M€. Les Londoniens sont aussi très intéressés par Roony Bardghji (18 ans). Ce dernier évolue à Copenhague, où l’ailier enchaîne les buts et les bonnes performances (10 buts). Le média danois BT explique que Chelsea apprécie beaucoup son profil et son potentiel. Si des départs ne sont pas à exclure, notamment celui de Conor Gallagher, les Blues vont passer à l’attaque cet hiver !