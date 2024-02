OM : Jean-Pierre Papin raconte comment il est devenu entraîneur de la réserve

Alors qu’il occupait le rôle d’ambassadeur du club et de conseiller sportif du Président Pablo Longoria à l’OM, Jean-Pierre Papin a décidé d’élargir son champ d’action depuis novembre en devenant entraîneur de la réserve olympienne. Vaquant toujours à ses autres occupations en parallèle, le Ballon d’Or 1991 s’est exprimé ce mardi sur les raisons qui l’ont poussé à accepter ce nouveau rôle dans l’organigramme phocéen.

La suite après cette publicité

Désireux de se rapprocher du terrain, l’ancien buteur de l’OM et de l’AC Milan a avoué n’avoir rencontré aucune complication dans les négociations avec Pablo Longoria : «oui, c’est mon choix. Dans les péripéties du club, on regarde bien évidemment l’équipe première mais aussi la réserve. Et l’équipe réserve, elle était mal en point. Le coach était parti quinze jours avant. Je suis allé voir Pablo (Longoria) et en discutant avec lui, je lui ai demandé s’il pouvait me donner ce rôle qui m’intéressait au plus haut point. Non, je crois qu’il n’était pas surpris. Dès que je suis arrivé, je lui ai dit que si j’avais l’opportunité d’y retourner un jour, j’aimerais bien pouvoir le faire. Et il a accepté tout de suite, il n’y a pas eu de soucis.»