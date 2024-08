Ligue 1 : la programmation de la 1re journée est connue

La saison 2023/2024 s’est désormais achevée il y a un peu plus de deux mois et on va avoir le droit à un exercice 2024/2025 animé. Le mot est idéal quand on repense à cet été mouvementé pour connaître les diffuseurs télévisuels du championnat de France de football. Longtemps dans l’impasse, la LFP a finalement trouvé un accord avec DAZN qui diffusera 8 des 9 rencontres tandis que beIN Sports disposera du neuvième match le samedi à 17h.

Ainsi, voilà comment se dérouleront les prochains week-ends de football en Ligue 1. Il y aura un match le vendredi soir à 20h45 sur DAZN. Le samedi, il y aura trois rencontres, deux sur DAZN à 19h et 21h et une sur BeIN Sports à 17h. La chaîne qatarie aura le premier choix sur les journées paires et le 2ᵉ choix sur les journées impaires. Enfin, le dimanche, on aura un match à 15h sur DAZN, trois rencontres à 17h sur DAZN également et enfin l’affiche du dimanche soir à 20h45, toujours sur DAZN. La chaîne anglaise aura la priorité sur le choix de son affiche lors des journées impaires, comme c’est le cas pour la 1ʳᵉ journée.

Rennes-OL pour l’affiche du dimanche soir

La formule est connue, les affiches sont désormais connues. Ainsi, la saison débutera le vendredi 16 août à 20h45 avec une jolie affiche entre Le Havre et le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, qui sera diffusée sur DAZN. S’en suivra le lendemain sur BeIN Sports un duel intéressant entre Brest et l’OM à 17h. Les deux autres matches du samedi 17 août, qui seront diffusés sur DAZN, sont Stade de Reims – LOSC Lille à 19h et AS Monaco – AS Saint-Étienne à 21h.

Pour le dimanche 18 août, on commencera donc à 15h avec une rencontre intéressante entre l’AJ Auxerre et l’OGC Nice sur DAZN. Toujours sur la même chaîne, on aura trois matches à 17h. Ce sera Montpellier Hérault SC – RC Strasbourg Alsace, Angers SCO – RC Lens et Toulouse FC – FC Nantes. Enfin, le choc de la soirée de dimanche à 20h45 mettra aux prises le Stade Rennais FC et l’Olympique Lyonnais. De sacrés duels en perspective qui annoncent une première journée explosive pour la saison 2024/2025 de Ligue 1.

La programmation de la 1re journée de Ligue 1