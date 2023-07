Virgil Van Dijk est le nouveau capitaine de Liverpool

Après des années de capitanat à Liverpool, Jordan Henderson a plié bagage pour signer en Arabie saoudite à Al Ettifaq et ainsi rejoindre…Steven Gerrard, l’un des capitaines les plus iconiques de l’histoire des Reds. Pour remplacer l’international des Three Lions, les dirigeants du club de la Mersey n’ont pas hésité bien longtemps.

Présent au club depuis cinq ans et demi et disposant d’un charisme naturel, Virgil Van Dijk faisait office de successeur naturel. Et ce lundi, Liverpool a officiellement annoncé que le défenseur batave était le nouveau capitaine des Reds. Une marque de confiance méritée pour le joueur de 32 ans qui a fait part de sa fierté aux médias du club : «c’est juste quelque chose qui me rend très fier et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et ce que je peux faire pour rendre tout le monde fier et heureux avec moi et le club de football.» Trent Alexander-Arnold, l’enfant du club, a été nommé vice-capitaine de l’effectif de Jürgen Klopp.

