Nice : le point mercato de Claude Puel

Claude Puel est de retour aux affaires. Neuf ans et demi après son départ du Gym, l’entraîneur de 64 ans a fait son grand retour en tant qu’entraîneur de l’OGC Nice. Successeur de Franck Haise, Puel aura la mission de maintenir les Aiglons en Ligue 1. Réclamera-t-il des renforts à ses dirigeants pour cet hiver ? Courtisé, Elye Wahi restera-t-il une cible ? Interrogé sur ses envies pour le marché hivernal, le nouvel homme fort du Gym a fait le point.

«On va regarder. La première des choses est de comprendre l’effectif et de connaître les joueurs de l’intérieur. Des choses ont été regardées et n’auront peut-être pas la priorité pour moi. Un mercato d’hiver, c’est très difficile d’avoir des joueurs qui apportent un plus, surtout avec une manne financière qui ne va pas permettre de faire des transferts. Il faut rester mesurer par rapport au mercato. Ce qui m’intéresse, c’est ce que j’ai à disposition dans ce groupe. Il faudra être très précis, ne pas se précipiter. J’attends de mon staff qu’on soit bon pour récupérer les joueurs blessés ou en méforme. Il faut passer des paliers avec ces joueurs et peut-être que la réponse passera par les joueurs qu’on récupèrera», a-t-il confié en conférence de presse.