Athletic Bilbao - Real Madrid: les compositions officielles

L’Athletic Bilbao reçoit sur sa pelouse le Real Madrid ce mercredi à 21h. Bilbao s’articule en 4-2-3-1 avec Agirrezabala aux cages. En défense, on retrouve Adama, Yeray, Vivian et Gorosabel. Jauregizar et Prados sont au milieu de terrain. En attaque, on retrouve N. Williams, Sancet et Berenguer vont animer l’attaque de Bilbao aux côtés de I. Williams.

Les Madrilènes s’organisent en 4-3-3 avec aux cages Courtois. En défense, on retrouve Lucas Vasquez, Asencio, Rüdiger et Fran Garcia. Valverde, Tchouameni et Ceballos sont au milieu de terrain. Enfin, Bellingham, Mbappé et Rodrygo vont animer l’attaque du Real Madrid.

Les compositions:

Athletic Bilbao: Agirrezabala - Adama, Yeray, Vivian, Gorosabel - Jauregizar, Prados - N. Williams, Sancet, Berenguer - I. Williams

Real Madrid: Courtois – Lucas Vasquez, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia – Valverde, Tchouameni, Ceballos – Bellingham, Mbappé, Rodrygo