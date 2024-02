Thierry Henry explique pourquoi il a dit stop aux réseaux sociaux

C’est une réalité : le football moderne n’échappe pas aux messages haineux. Scandées de prime abord dans les tribunes, les injures et menaces de mort à l’égard des joueurs empruntent désormais les canaux des réseaux sociaux et sont devenues monnaie courante. Preuve en est avec le cas récent du Brestois Lilian Brassier, visé par de multiples insultes racistes à la suite de son attentat commis sur Kylian Mbappé à l’occasion des 8es de finale de la Coupe de France, mercredi. Malgré tout, de nombreuses personnalités du ballon rond tentent d’user de leur influence pour lutter contre la haine en ligne. C’est le cas de Thierry Henry. En mars 2021, le champion du monde 1998 avait annoncé son retrait des différentes plates-formes pour dénoncer le racisme décomplexé présent sur les réseaux sociaux. Invité du show intitulé The Bridge coanimé par le Madrilène Aurélien Tchouameni et mis en ligne ce vendredi sur YouTube, l’actuel sélectionneur des Espoirs a justifié sa prise de position tout en évoquant les options pour éradiquer ce phénomène.

«Beaucoup de joueurs en Premier League ont été victimes de harcèlement, notamment ceux de couleur noire. Ainsi, je me suis demandé si je ne pouvais pas me servir de ma célébrité pour lutter contre ces choses et en faire un exemple en me retirant des réseaux sociaux. Si tu peux créer un algorithme qui peut m’empêcher de poster une vidéo ou quelque chose qui ne m’appartient pas, tu veux me dire qu’on ne peut pas créer un algorithme pour stopper la haine ou les gros mots ? C’est pour ça que je me suis enlevé moi-même de la Fédération anglaise de football et d’autres fédérations se sont enlevées des réseaux sociaux ce week-end-là, mais elles y sont retournées. Moi, je n’y suis pas retourné. Je suis conscient qu’avec ça, j’ai perdu beaucoup d’argent. On sait pourquoi. Mais je suis aligné avec ça, je n’ai pas de problèmes avec ça. Je ne veux pas en dépendre», a-t-il déclaré.