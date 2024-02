Affaire Brassier : le communiqué du Stade Brestois

Hier soir, Lilian Brassier a fait la Une des médias après son tacle assassin sur Kylian Mbappé à l’occasion du match PSG-Brest (3-1) en Coupe de France. Malheureusement, le défenseur du SB29 a été victime par la suite d’insultes racistes. Des attaques intolérables face auxquelles son club a réagi.

«Le Stade Brestois apporte tout son soutien à son joueur Lilian Brassier, cible de propos injurieux et racistes sur ses réseaux sociaux à l’issue de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France ce mercredi au Parc des Princes. Le club condamne depuis toujours toutes les formes de discrimination ou de racisme et regrette que de tels propos puissent être émis à l’encontre de son joueur. Le Stade Brestois a d’ores et déjà procédé à plusieurs signalements de ces comportements sur la plateforme Pharos. Sur les conseils de la LFP, le club va se rapprocher très rapidement des services juridiques de la LICRA pour évaluer les différentes poursuites pénales possibles», indique le club breton.