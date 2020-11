Belgique : Roberto Martinez ne prendra aucun risque avec Romelu Lukaku

Absent depuis le 27 octobre à cause d'une blessure aux adducteurs de la cuisse gauche, Romelu Lukaku manque clairement à l'Inter qui n'a pas gagné en son absence (match nul contre Parme en Serie A, défaite face au Real Madrid en C1). L'attaquant de 27 ans est toujours en phase de réathlétisation mais ce dernier pourrait faire son retour dans les prochains jours, avec sa sélection. Vendredi, Roberto Martinez l'a convoqué pour les prochaines échéances des Diables Rouges.

Malgré tout, le sélectionneur de la Belgique et son staff ne prendront aucun risque avec le numéro 9. «Il s'est blessé face au Shakhtar mais il lui reste encore un peu de temps et nous sommes convaincus qu'il sera disponible. Le personnel médical est optimiste, nous le testerons lundi et prendrons une décision», a lâché Roberto Martinez.

📝 Here are the Devils for our last games of 2020 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/OF04gizLrl