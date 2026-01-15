L’OL annonce l’arrivée du nouveau directeur de l’Academy

Dans une bonne forme, autant chez l’équipe masculine que féminine, l’Olympique lyonnais annonce une nouvelle encourageante. En effet, Christian Bassila devient le directeur de l’OL Academy à 48 ans. Après un passage au centre de formation, celui-ci a lancé sa carrière de footballeur professionnel en tant que milieu défensif. Il a notamment remporté une Coupe de France avec Guingamp et une Coupe de la Ligue avec Strasbourg. Une Premier League ainsi qu’une Bundesliga s’ajoutent également à son palmarès. À la fin de sa carrière, il est devenu consultant pour la chaîne télé du club pendant quatre saisons. Enfin, il a été directeur de la pré-formation à l’Academy de l’OL en 2015, puis entraîneur de l’équipe réserve ensuite. En 2019, il a rejoint l’INF de Clairefontaine. Un parcours impressionnant qui le mène désormais autre part. L’ancien joueur a d’ailleurs pris la parole avec émotion.

« Revenir à l’Olympique Lyonnais, c’est revenir à mon histoire pour répondre à l’appel d’un club qui fait partie de moi, qui m’a construit en tant que joueur et en tant qu’homme. Aujourd’hui, je veux rendre à l’OL tout ce qu’il m’a donné, en contribuant à façonner les générations futures. Il est important pour moi de mettre mon expérience, mes convictions et mon énergie au service d’une des meilleures académies d’Europe », a-t-il signifié. À la suite de ces belles paroles, Matthieu Louis-Jean, le directeur technique de la société a ajouté : « nous sommes très fiers de voir revenir Christian à la maison. Son esprit de compétition, son expérience du football et son attachement au club sont de véritables atouts pour notre Academy. Christian incarne un certain ADN Lyonnais inculqué par des éducateurs qui ont marqué notre club comme Gérard Drevet ou Robert Valette. Sa palette de compétences, sa connaissance de l’OL et ses valeurs humaines, se sont imposées comme une évidence pour cette mission de direction de notre Academy ».