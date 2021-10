FC Barcelone : les raisons de la mise au placard de Clément Lenglet

Pourtant convoqué en équipe de France lors du dernier Euro et disposant d'un solide temps de jeu l'an dernier (48 matches, 1 but), Clément Lenglet (26 ans) restait à un niveau de performance élevé même si ses prestations étaient en chute. Devenu titulaire lors de son arrivée au FC Barcelone en 2018/2019, il avait profité des blessures de Samuel Umtiti et s'était affirmé comme une valeur sûre. Un petit peu en baisse de forme en 2019/2020, il a surtout plongé la saison dernière, mais profitait du manque de concurrence au poste. L'arrivée d'Eric Garcia en provenance de Manchester City et l'explosion de Ronald Araujo a compliqué les choses pour lui cet été et l'ancien Nancéien a été rétrogradé en tant que quatrième option dans la hiérarchie. Sous contrat jusqu'en juin 2026, il était suivi par plusieurs clubs cet été.

La suite après cette publicité

Ainsi, West Ham, Everton et l'AS Roma ont pris la température en fin de mercato tandis que la somme de 25 millions d'euros était demandée par le FC Barcelone. Payant son niveau de l'an dernier, il est de nouveau considéré comme un joueur à faire partir cet été par les Blaugranas. Cela risque d'être compliqué puisque Clément Lenglet n'a pas de temps de jeu pour se mettre en lumière. Utilisé à 4 reprises par Ronald Koeman sur l'exercice actuel, il a disputé 4 minutes lors du dernier match contre l'Atlético de Madrid (défaite 2-0), 1 minute contre Levante (victoire 3-0), 1 minute contre la Real Sociedad (victoire 4-2) et l'intégralité de la rencontre gagnée 2-1 contre Getafe lors de la 3e journée de championnat. Un temps de jeu famélique de 95 minutes qui interroge.

Clément Lenglet rattrapé par sa condition physique

Malgré un niveau décevant l'an dernier, Clément Lenglet n'a pas été catastrophique contre Getafe et les trois autres entrées ne permettent pas d'avoir un réel avis. De plus, il possède des qualités qui pourraient faire du bien au FC Barcelone qui a déjà concédé 13 buts en 9 matches toutes compétitions confondues cette saison. Ronald Araujo a certes plutôt tenu son rang sur ce début de saison (malgré un match très mauvais contre l'Atlético), mais Gerard Piqué semble totalement en bout de course tandis que la recrue Eric Garcia commet trop d'erreurs. Alors, pourquoi Clément Lenglet est au placard ? Son passif récent avec le FC Barcelone est une raison tout comme la volonté de favoriser des joueurs qui ne sont pas mis sur la liste des transferts, mais il n'y a pas que cela.

Le quotidien catalan Sport donne quelques indications supplémentaires. Si Clément Lenglet assume sa situation actuelle et travaille en conséquence pour inverser la donne, il connaît quelques pépins récurrents. Souffrant depuis quelques mois d'une tendinite au genou qui l'empêche d'être en pleine mesure de ses capacités physiques, il est ménagé en conséquence. Après discussion avec le staff, il a été convenu qu'il n'y aura pas de grosses prises de risques avec Clément Lenglet. Cela marche bien puisque le joueur se sentirait de mieux en mieux. Bénéficiant d'un aménagement réduisant sa charge de travail, Clément Lenglet disposerait d'un genou en meilleur état et pourrait retrouver plus régulièrement les terrains après la trêve internationale d'octobre. À lui d'en profiter pour essayer de changer sa situation qui est très compliquée.