L’OM a trouvé un club pour se débarrasser de Pau Lopez !

Pablo Longoria l’a confirmé avant-hier en conférence de presse. L’Olympique de Marseille peine encore à se débarrasser de ses indésirables. « Il y a des situations où on aimerait aller plus vite et c’est vrai qu’on a quelques retards sur les ventes. On aurait aimé donner plus de vitesse pour les sorties. » Aujourd’hui, alors qu’il doit présenter de nouvelles recrues à partir de 14h30, le président des Phocéens pourrait avoir une bonne nouvelle à annoncer.

La suite après cette publicité

Après trois saisons passées sur la Canebière, Pau Lopez (29 ans) semble enfin avoir trouvé une porte de sortie. Poussé au départ par sa direction, le portier espagnol pensait dans un premier temps atterrir à Côme et rejoindre l’équipe de Cesc Fabregas. Mais l’affaire a capoté en raison des exigences financières de l’agent de Lopez, qui espérait que l’OM compense la différence entre le salaire marseillais de son protégé et le salaire qu’offrait l’écurie italienne.

À lire

L’OM prête Simon Ngapandouetnbu en National

Retour au pays pour Pau Lopez ?

Un couac qui ne changeait pas la donne pour Lopez. Sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien Giallorosso a vu débarquer l’Argentin Geronimo Rulli et le Hollandais Jeffrey de Lange. Mis de côté, Lopez devrait voir son calvaire prendre fin. La radio Cadena SER assure que Pau Lopez pourrait rentrer au pays, car l’OM négocie son départ à Girona ! Le club catalan a l’avantage de disputer la prochaine Ligue des Champions et le City Football Group lui permet d’avoir les liquidités nécessaires pour réaliser cette opération.

La suite après cette publicité

Rien n’est bouclé à 100% avec l’équipe surprise du dernier exercice de Liga, car deux autres clubs espagnols sont à l’affut. Le premier est Valence. Le club ché garde un œil sur le Marseillais en cas de départ du Géorgien Giorgi Mamardashvili. Enfin, l’Atlético de Madrid est aussi cité, car Lopez pourrait devenir la doublure de Jan Oblak, étant donné que le portier roumain Horațiu Moldovan discute d’un départ à Leganés.