ASSE : de l'argent pour le mercato

Lanterne rouge du championnat, l'ASSE s'apprête à vivre une deuxième partie de saison décisive dans son histoire afin d'éviter la relégation. Et pour réussir à se sauver, Pascal Dupraz devrait avoir certains moyens pour renforcer son effectif selon les informations de RMC Sport.

Un joueur par ligne sera recruté, comme l'a déjà fait savoir la direction en interne. Et de l'argent sera investi, allant même jusqu'à prendre certains risques. On devrait donc voir de nouvelles têtes débarquer tout au long du mercato hivernal. On rappelle aussi que Joris Gnagnon débarquera dans le Forez dès le premier janvier.