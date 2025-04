L’ancien gardien de Bordeaux Gaëtan Poussin marque en D2 espagnole

Visage de la déconvenue bordelaise l’année de la descente en Ligue 2, Gaëtan Poussin tente de relancer sa carrière désormais en deuxième division espagnole, à Saragosse. Et si la saison s’avère compliquée, le club étant englué dans le bas du tableau, le portier français s’est offert un petit moment de gloire ce samedi face à Eibar. Menés 2-1 dans le temps additionnel par le leader de Liga2, les Aragonais ont vu leur gardien de but claquer une tête tendue à la réception d’un corner, arrachant l’égalisation.

«Je n’en reviens toujours pas. Je regarde l’entraîneur et il me dit d’aller chercher le corner. Je sais que Toni Moya aime les placer au premier poteau et je me lance comme une bête. C’était magique», a expliqué Poussin auprès de Radio Marca après la rencontre. «J’espère que d’ici un mois ce point nous apportera beaucoup», a conclu l’ex-gardien bordelais, lancé dans une course au maintien haletante avec Saragosse.