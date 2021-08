UEFA Champions League : Thomas Tuchel désigné meilleur entraîneur de la saison 2020-2021

À l'occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions (retrouvez ici notre live commenté), ce jeudi, à Istanbul (Turquie), l'UEFA a décerné le titre de meilleur entraîneur de l'édition 2020-2021.

La suite après cette publicité

Face à Thomas Tuchel, le sélectionneur italien Roberto Mancini vainqueur de l'Euro et l'entraîneur de Manchester City finaliste de la LDC pouvaient prétendre à la victoire finale mais c'est bien le coach de Chelsea, vainqueur de la dernière Ligue des Champions qui a été récompensé. Il succède ainsi à Hansi Flick, titré la saison dernière pour son parcours remarquable avec le Bayern Munich.

🏅 Congratulations to #UCL winner, Thomas Tuchel! The 2020/21 UEFA Men's Coach of the Year!#UEFAawards pic.twitter.com/YxMqP4GrUt