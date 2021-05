PSG : la mise au point de Kylian Mbappé sur ses propos sur le LOSC et le titre

«On a encore deux titres à jouer. On n’a pas perdu le titre en Ligue 1 encore. On va se concentrer sur les derniers matches, on va tous les gagner. On ne pourra s’en prendre qu’à nous-mêmes si on perd le titre. Ce sera nous qui l’aurons perdu, pas eux (le LOSC) qui l’ont gagné. On va y croire jusqu’au bout.» Interrogé après la qualification pour la finale de Coupe de France, Kylian Mbappé a évoqué la course au titre en Ligue 1.

Mais pour éviter tout problème, le natif de Bondy a tenu à éclaircir ses propos sur son compte Instagram. «#Respect Lille ferait un beau champion s'ils sont couronnés mais avec 8 défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables», a écrit le champion du Monde dans sa story.