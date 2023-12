Le Real Madrid a pris sa décision pour Carlo Ancelotti

Le futur de Carlo Ancelotti semble davantage lié au Real Madrid qu’à l’équipe nationale du Brésil. Malgré les efforts de la Confédération brésilienne de football (CBF) pour le recruter en juin prochain (soit à la fin de son mandat en Espagne) et bien qu’il soit flatté par la demande, le technicien transalpin a toujours clamé cette saison qu’il attendait un signe du club merengue pour prendre une décision finale. «Madrid est ma priorité et si le club me propose de renouveler, je continuerai ici la saison prochaine», avait-il déclaré en conférence de presse début novembre.

Un mois et demi plus tard, Carlo Ancelotti n’a pas changé son fusil d’épaule à en croire les informations rapportées par AS, ce jeudi. Il est même d’ailleurs très proche de renouveler son bail avec le club de la capitale espagnole dans la mesure où il bénéficie du soutien inconditionnel de ses joueurs mais aussi de ses dirigeants, ravis du travail accompli. Il faut dire que les résultats de son équipe jouent en sa faveur. Outre le fait que le Real Madrid occupe actuellement les hautes sphères du classement de Liga, égalité de points avec la révélation de la saison Gérone, la formation madrilène est sortie sans encombre de la phase de groupes de la Ligue des champions, renforçant ainsi son statut de prétendant à la victoire finale. Pressenti pour être renouvelé jusqu’en 2025, Carlo Ancelotti devrait être fixé sur son sort en janvier 2024, soit à l’issue de la Supercoupe d’Espagne prévue en Arabie saoudite selon le média ibère.