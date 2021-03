Real Madrid : Zinedine Zidane surveille toujours Houssem Aouar de près

La suite après cette publicité

ABC l'assurait ce mercredi, Zinedine Zidane a été conforté dans ses fonctions par Florentino Pérez. Le patron du Real Madrid considère que le technicien français est le mieux armé pour continuer à gérer son équipe première et mener la reconstruction de l'effectif cet été. Et visiblement, le champion du monde 1998 a déjà des idées. Selon les informations de As, ZZ surveille toujours de très près l'évolution du dossier Houssem Aouar (22 ans).

Le quotidien sportif espagnol souligne le respect mutuel entre les deux hommes ainsi que les bonnes relations entre la Casa Blanca et l'Olympique Lyonnais sur le marché des transferts, citant les exemples Karim Benzema, Mariano Diaz ou Ferland Mendy. L'entraîneur merengue verrait en l'international tricolore (1 cape), auteur de 6 réalisations et 3 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, un potentiel successeur aux milieux toujours performants mais vieillissants que sont Luka Modric (35 ans) et Toni Kroos (31 ans).

Deux stratégies sur la table

Toutefois, le Real ne peut pas se permettre de faire des folies sur le marché des transferts en raison de la pandémie et étudierait deux options. La première, attendre l'été 2022. Un risque puisque la concurrence est présente sur ce dossier (Arsenal, la Juventus et Liverpool apprécient aussi le milieu offensif) et que le jeune homme, sous contrat jusqu'en juin 2023, souhaitait déjà partir l'été dernier.

La seconde, proposer à l'OL une opération incluant un ou plusieurs joueurs. Une option qui permettrait aux Ibères de réduire la note et aux Gones d'accueillir un ou plusieurs éléments prometteurs de la Fabrica à polir du côté du Groupama Stadium. Deux stratégies qui prouvent en tout cas une chose : Houssem Aouar est en très bonne place sur les tablettes de la cellule de recrutement madrilène.