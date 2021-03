Real Madrid : Florentino Pérez a tranché pour l'avenir de Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est encore en course pour remporter la Liga (2e à 5 points du leader l'Atlético de Madrid) et la Ligue des Champions (ballottage favorable pour une place en quart de finale après le succès obtenu sur la pelouse de l'Atalanta en 8e de finale aller 0-1). Et à l'heure où se joue une partie de la saison, Florentino Pérez a choisi de prendre une décision très forte.

Ainsi, selon les informations de ABC, le président de la Casa Blanca a conforté Zinedine Zidane dans ses fonctions. Mieux, malgré les nombreuses critiques essuyées par le technicien français cette saison, le patron merengue affirme même en privé qu'il compte sur l'idole maison pour la saison prochaine.

Confiance aveugle

La direction madrilène souhaite que l'entraîneur tricolore aille jusqu'au bout de son contrat, en juin 2022, voire plus si affinités. Alors qu'il lui est reproché de ne pas parvenir à régénérer un effectif vieillissant et une équipe trop lisible et dépendante de ses cadres, ZZ est pourtant vu par son supérieur hiérarchique comme le meilleur coach possible pour son Real. Pérez entend même lui confier les rênes de la reconstruction de l'effectif cet été.

Une marque de confiance à l'approche des très grands rendez-vous de la saison. Un signe fort aussi sur le marché, alors que le champion du monde 1998 est considéré comme l'un des atouts majeurs du Real pour attirer Kylian Mbappé du côté de la capitale espagnole. Reste à savoir, comment les socios prendront cette nouvelle, alors qu'un processus électoral pour la présidence madrilène devrait s'ouvrir cet été, comme le rappelle As. Florentino Pérez, seul candidat à sa succession pour le moment, a lui déjà choisi son coach.