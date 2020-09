Arsenal : quel avenir pour Alexandre Lacazette ?

Le 29 août dernier, Arsenal recommençait sa saison. Les Gunners, en tant que vainqueurs de la FA Cup, affrontaient, à Wembley, le champion d'Angleterre en titre, Liverpool, pour le traditionnel Community Shield. Mais lors de l'annonce des compositions, stupeur ! Alexandre Lacazette n'était pas titulaire, Mikel Arteta, son entraîneur, préférant l'international espoir britannique, Eddie Nketiah.

Alors, forcément, on se pose des questions. Alors que les Londoniens cherchent à recruter le milieu de terrain de l'Atlético Madrid, Thomas Partey, l'attaquant international français avait été mentionné dans un éventuel échange. On sait pertinemment que depuis de longs mercatos, l'ex-Lyonnais était une cible des Colchoneros de Diego Simeone. Et si ce mercato, aussi spécial soit-il, était le bon ?

Les places seront chères devant

Selon les informations d'ESPN, le Tricolore devrait demander à rencontrer ses dirigeants afin de discuter de son avenir. Chez les pensionnaires de l'Emirates, on craint une seule chose : perdre Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang lors de ce mercato. Depuis de nombreuses semaines, pourtant, on évoque une prolongation pour le buteur international gabonais, laissant une porte ouverte pour le Frenchy.

Toujours d'après ESPN Mikel Arteta compte bien laisser sa chance au jeune Eddie Nkethia et on ne sait pas vraiment comment va le prendre Lacazette sachant qu'Aubameyang peut jouer en pointe ou sur le côté et que le coach espagnol semble vouloir jouer avec un seul buteur. De plus, avec les arrivées de Willian, l'émergence de Bukayo Saka et la présence de Nicolas Pépé, les places seront chères devant. Il va falloir qu'Alexandre Lacazette, 29 ans et sous contrat jusqu'en juin 2022, fasse un choix.