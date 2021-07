OGC Nice : Julien Fournier tempère l'influence de Mino Raiola

Considéré comme l'un des agents les plus influents au monde, Mino Raiola joue un rôle de plus en plus fort dans le recrutement de l'OGC Nice au cours de ces derniers mois. Après les arrivées de Walter Benitez et Khephren Thuram, Justin Kluivert et Calvin Stengs ont également débarqué sur la Côte d'Azur lors de ce mercato estival. Autant de profils représentés par l'agent italo-néerlandais. Interrogé dans les colonnes de L'Equipe, Julien Fournier, le directeur du football des Aiglons, a tenu à rappeler que cette situation n'était cependant qu'un concours de circonstances.

«Quand on s'intéresse aux joueurs aux Pays-Bas, Mino a souvent les meilleurs. On les identifie et on tombe inévitablement sur lui. Mais le plus souvent c'est nous qui allons à lui plutôt que lui qui nous propose des profils. Pour Calvin (Stengs), notre cellule de recrutement le suivait depuis trois saisons. (...) Mais je ne veux pas qu'on tombe dans des raccourcis avec Mino. Nice travaille avec beaucoup d'agents. J'ai également des contacts avec Jorge Mendes. Ce sont d'ailleurs de plus les plus grosses agences, celles qui pilotent les grosses agences qui font le marché, donc il n'y a pas de cornaquage à Nice. Mino n'a pas le monopole.» À noter que Pablo Rosario, milieu du PSV Eindhoven, annoncé dans le viseur du club azuréen est lui aussi représenté par Mino Raiola...