EdF : Jean-Michel Larqué démonte Mattéo Guendouzi

Indigné par la piteuse prestation de l’équipe de France contre la Croatie ce jeudi, l’ancien joueur et entraîneur Jean-Michel Larqué, aujourd’hui consultant, s’est emporté au micro de RMC ce vendredi. Avec une cible principale : Mattéo Guendouzi. «D’un joueur moyen à l’OM, on en fait un titulaire sur deux matchs en équipe de France. Je n’ai rien contre lui personnellement, ce n’est qu’un constat. Je n’ai d’ailleurs personne d’autre à mettre à sa place. Mais dites-moi quel est son point fort? Il est puissant? Non. Rapide? Non. Il a une bonne frappe? Non. Un bon jeu de tête? Non. C’est moyen partout», s’est emporté l’ancien stéphanois.

«Même du côté de Marseille. Il était soi-disant adoré là-bas, mais un directeur sportif et un entraîneur ont jugé qu’il n’était qu’un joueur moyen pas indispensable. regardez, en 70 ballons, il n’a fait que quatre passes vers l’avant !» a appuyé Jean-Michel Larqué. Cette saison, Mattéo Guendouzi est un titulaire régulier de la Lazio, actuelle sixième de Serie A et engagée en quart de finale de Ligue Europa.