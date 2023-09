Getafe : Mason Greenwood espère rejouer à Manchester United

La suite après cette publicité

Depuis plus d’un an, Manchester United doit gérer tant bien que mal la situation délicate de Mason Greenwood. Impliqué dans de sombres histoires, l’attaquant formé au club a rejoint Getafe en prêt, pour se faire oublier et ainsi se relancer loin de la pression médiatique anglaise. Cette dernière qui a forcé les Red Devils à ne pas réintégrer sa pépite. Mais Greenwood compte bien faire ses preuves en Espagne pour revenir plus fort, à Manchester.

The Sun révèle à ce sujet les propos d’une source proche du joueur de 21 ans : «Il veut prouver qu’il peut gérer la pression et n’a pas abandonné l’espoir de jouer à nouveau un jour pour United. Il veut récompenser la confiance que le club était prêt à lui témoigner avant les réactions négatives suscitées par son éventuel retour. Il sait qu’il a beaucoup à prouver, sur et en dehors du terrain, et il est impatient de commencer (à Getafe)». Loin des regards, en Liga, Mason Greenwood aura l’opportunité de se mettre en valeur et pourquoi pas, retrouver une place à Manchester, son club formateur.