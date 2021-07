Droits TV : beIN Sports a payé la LFP

beIN Sports a enfin payé ! Vexée du choix Amazon pour la diffusion du football français - à l'instar de Canal + - la chaîne qatarienne n’avait pas souhaité effectuer le premier versement de 7,5 millions d’euros à la LFP, somme correspondant au contrat des droits de diffusion de la Ligue 2. Mais selon les informations divulguées par Ouest France, elle a finalement procédé au règlement malgré quelques jours de retard.

Alors que la Ligue 2 BKT reprend officiellement dans deux semaines (le 24 juillet prochain), le groupe qatari est censé diffuser deux matches par semaine en échange de 30 millions d’euros par an jusqu’en 2024. Et bien que la Ligue puisse se satisfaire de ce premier versement, rien n'assure que beIN Sports règle les prochaines échéances. En effet, la chaîne juge son montant trop élevé (30 millions d’euros par an pour deux matches par semaine, contre 9 millions d’euros à Amazon) et souhaiterait le renégocier à la baisse. L'histoire continue...