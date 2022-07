Arsenal : Nicolas Pépé affiche sa détermination

Recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal (80 M€), Nicolas Pépé vit un véritable cauchemar à l'Emirates Stadium et rien ne se passe comme prévu pour l'ancien crack du LOSC. Pourtant, après une première saison contrastée au sein du club londonien, il y avait du mieux pour l'international ivoirien, auteur de 16 buts et 5 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues l'an passé.

La suite après cette publicité

Sur Instagram, celui qui a récemment été proposé au Paris Saint-Germain a d'ailleurs annoncé la couleur et semble plus que jamais déterminé à changer la donne sous le maillot des Gunners. «J'ai travaillé dur pendant l'été, j'ai changé beaucoup de choses. Je suis concentré et déterminé avec Arsenal et mes coéquipiers».