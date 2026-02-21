Genoa : que devient Maxwel Cornet, le cauchemar de Pep Guardiola ?

Dès que le nom de Maxwel Cornet est évoqué, il renvoie immédiatement à ses incroyables exploits face à Manchester City. Demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2020 avec l’Olympique Lyonnais, l’international ivoirien avait marqué les esprits, notamment de Pep Guardiola, qui doit encore avoir son nom dans un coin de sa tête. Mais depuis son départ de l’OL, la trajectoire de l’ailier polyvalent de 29 ans s’est complexifiée. Après un passage convaincant à Burnley, il a rejoint West Ham, avant d’enchaîner les prêts à Southampton puis au Genoa, où son temps de jeu s’est réduit.

Un retour freiné par les blessures

En début de saison, Cornet est revenu au Genoa sous la forme d’un prêt sec en provenance de West Ham, après une première expérience saluée lors du second semestre 2024/25. Des débuts salués par Patrick Vieira, alors entraîneur du club italien, après son premier but sous les couleurs rossoblù contre Venise : «Il n’est pas encore à son meilleur niveau, mais il a fait un excellent travail. Je suis très content. Il a perdu quelques ballons qu’il n’aurait pas dû perdre, ce qui signifie que nous avons des points à améliorer, mais c’est un joueur de qualité.»

Mais sa dynamique (2 buts, 1 passe décisive en 7 matches de Serie A) a rapidement été stoppée par une longue blessure au mollet, qui l’a éloigné des terrains jusqu’à la fin de saison. West Ham a alors décidé de le prêter à nouveau au Genoa. De retour à la compétition, l’Ivoirien a toutefois vu Patrick Vieira, qui comptait sur lui, être limogé et remplacé par Daniele De Rossi. Depuis, les pépins musculaires s’accumulent : Cornet a déjà manqué douze matches avec le club italien et peine à convaincre son nouvel entraîneur.

Un avenir flou

Ses rares apparitions ne se déroulent d’ailleurs pas aussi bien que la saison passée. Sifflé après avoir manqué un penalty dans les derniers instants contre Parme (0-0), l’ancien Lyonnais n’a pas été épargné par la presse italienne, qui le juge «peu convaincant depuis son retour de blessure » et estime que « ses entrées tardives n’apportent pas suffisamment». Dernier épisode en date : un penalty concédé deux minutes après son entrée en jeu face au Napoli. Une décision arbitrale qui avait suscité la polémique, certains observateurs estimant que la faute n’aurait pas dû être sifflée.

Resté sur le banc lors du match suivant contre la Cremonese, Cornet voit son avenir s’assombrir. Prêté sans option d’achat au Genoa, il pourrait ne pas revenir à Londres l’été prochain et être directement transféré ailleurs, selon WestHamZone. L’Ivoirien est sous contrat avec les Hammers jusqu’en 2027. «Je suis d’abord focus sur ma saison, sur le plan personnel comme collectif, et on verra ensuite », confiait-il récemment au Progrès, évoquant déjà une possible reconversion future comme agent sportif.

«Mon ami d’enfance, devenu mon agent, travaille dans l’une des plus grosses agences d’Angleterre. Il m’a demandé si ça me brancherait. C’est dans un coin de ma tête, mais ma priorité, c’est d’être businessman», expliquait-il. À 29 ans, Maxwel Cornet a pourtant encore de belles années devant lui. Mais avant de penser à l’après-carrière, l’urgence est ailleurs : retrouver la pleine forme et convaincre Daniele De Rossi de lui redonner un rôle central au Genoa, afin de rebondir en Angleterre ou ailleurs…