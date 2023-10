De Gea de retour à Manchester United… pour s’entraîner

Cet été, David De Gea quittait Manchester United après plus de 10 ans dans les buts. Si sa carrière en Angleterre a été faite de hauts et de bas, nul doute que les performances d’André Onana doivent faire ruminer le portier espagnol, qui n’a toujours pas rebondi ailleurs. En effet, à 32 ans, le gardien est sans club. Ce qui explique sans doute la raison pour laquelle il est de retour à Manchester, lui qui s’entraîne et qui essaye de garder la forme au sein des installations mancuniennes.

Mais selon Relevo, David De Gea serait de retour en Angleterre pour des raisons économiques également. Le portier a en effet besoin de rester un peu plus de temps que prévu sur le territoire anglais car il faut 6 mois pour que les impôts puissent être prélevés. Ceux-ci sont néanmoins imposés par rapport à la durée de résidence et non pas pour la totalité de tous les revenus qu’il peut percevoir (salaires, droits à l’image, propriétés…). Loin de l’Espagne donc, pour des raisons sportives, mais aussi économiques. Espérons que David De Gea retrouve tout de même un club dans les plus brefs délais, lui qui a d’ores et déjà été approché par des offres saoudiennes et américaines.