Les supporters de l'OM peuvent-ils croire à l'arrivée de CR7 ?

OUI

Il cherche une équipe de Ligue des Champions

Cristiano Ronaldo, 37 ans, ne s'en cache presque pas : il veut quitter Manchester United. Ce lundi, il n'était d'ailleurs pas titulaire contre Liverpool (2-1). Le Portugais cherche d'ailleurs à améliorer ses statistiques en Ligue des Champions et pour cela il lui faut une équipe qui joue la plus prestigieuse des compétitions européennes. La porte de beaucoup de clubs (Chelsea, City, PSG, Atlético, Bayern et d'autres) s'est refermée. En faisant par élimination, il ne reste plus beaucoup d'écuries capables de l'accueillir. Sauf l'Olympique de Marseille et le Sporting CP, son club formateur.

Ressusciter le duel avec Lionel Messi

Pour notre génération, il n'existe qu'un seul vrai duel : celui entre CR7 et Lionel Messi. En Espagne, lorsque l'un était au Real Madrid et l'autre au FC Barcelone, tout le monde guettait non seulement les confrontations directes, mais aussi les buts et les passes décisives. Lorsqu'il est parti à la Juventus Turin, le Portugais avait expliqué qu'il aimerait bien voir l'Argentin dans le même championnat que lui. Aujourd'hui, la Pulga est en France, au PSG... l'ennemi de l'OM.

Impossible n'est pas Marseillais

Certes, cette déclaration date un petit peu, mais elle provient de l'actuel propriétaire de l'OM Franck McCourt. « Le PSG ? On ne peut pas les éviter, il faudra donc être capable de rivaliser avec eux. Être champion tous les ans c’est impossible, mais on peut l’ambitionner. En dehors du PSG, notre budget sera l’un des trois plus gros en France. Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar à l’ OM ? J’imagine beaucoup de choses. J’ai appris une expression française "impossible n’est pas Marseillais." Rien n’est impossible pour nous ! », déclarait le Bostonien en septembre 2016. Deux des trois joueurs susmentionnés évoluent à Paris...

OUI, MAIS...

Le régime d'impatriation

En France, il existe un régime d'impatriation. C'est une sorte de ristourne fiscale faite aux éléments ayant habité au moins cinq années civiles à l'étranger et qui sont recrutés par une entreprise française. Cette ristourne, qui existe depuis 2008, permet de permet de bénéficier en France d'un abattement fiscal de 30 % sur sa rémunération nette. David Gluzman, banquier spécialiste en financements structurés nous explique : « le régime d'impatriation c'est quand tu n'as pas été domicilié fiscalement en France sur les cinq dernières années et que tu es recruté par une entreprise française pour exercer un travail en France. Il ne faut pas que ça vienne d'une initiative personnelle, donc dans le cas où CR7 est recruté par l'OM, on remplit ces critères. Alors, tu bénéficies de ce régime qui permet d'exonérer d'impôts sur le revenu le supplément de rémunération qui est lié à une activité professionnelle en France. Premièrement, c'est plafonné et deuxièmement, la part de rémunération qui est imposable en France doit être comparable à la rémunération qui est donnée pour des fonctions analogues. En Italie, par exemple, c'est très favorable. Il n'est pas certain que ce soit aussi favorable en France. Aussi, c'est généralement sur la prime d'impatriation que l'abattement se fait. C'est ce qui viendrait compenser la baisse de salaire de CR7. Je ne sais pas si l'OM a les moyens de lui sortir une prime d'impatriation assez lourde comme cela ».

Un produit marketing très puissant

À l'instar de Lionel Messi ou Neymar, Cristiano Ronaldo est un produit marketing absolument hors du commun. On entend d'ailleurs qu'il rembourserait l'investissement rien qu'en vente de maillots, ce qui est faux. En revanche, il peut attirer de nombreux sponsors, ce qui ferait rentrer de l'argent dans les caisses phocéennes. Mais encore une fois, ce n'est pas si simple. « Les retombées marketing et publicitaires tarderaient probablement à se faire ressentir. Je ne suis pas sûr que ce serait immédiat. Il est possible, en plus, que les droits d'image de CR7 seraient intégralement contrôlés par CR7, ce qui rend aussi l'opération compliquée », détaille David Gluzman.

NON

Un vrai projet sportif ?

Cristiano Ronaldo veut évidemment faire des statistiques, mais ce qu'il aime le plus c'est de remporter des trophées. Certes, du côté de Manchester United, ce n'était pas fameux, mais ça va être très compliqué à l'OM. Premièrement parce que l'OM est dans le chapeau 4 de la Ligue des Champions et que ses chances, ne serait-ce, que de sortir des poules est très faible. Deuxièmement parce que le club coaché par Igor Tudor est à des années-lumière de pouvoir rivaliser avec ce PSG, d'autant plus quand on voit le début de saison. S'il finissait très loin de Messi, cela pourrait être vu comme une humiliation.

Financièrement injouable

Le Portugais est déjà un homme très fortuné. On pourrait se dire qu'il pourrait baisser son salaire pour vivre une dernière aventure excitante dans un stade acquis à sa cause. Mais c'est peu probable. Aujourd'hui, il touche 17,4 millions d'euros par an, soit 1,4 million par mois. C'est trois fois plus que le salaire de Kevin Strootman, plus haut salaire du club. Un somme complètement déraisonnable, que l'OM n'est pas en mesure d'offrir. « Le salaire chargé, avec les réglementations fiscales françaises, ce serait complètement délirant », ajoute David Gluzman.

Dans l'oeil du fair-play financier

Cela ne s'arrête pas en si bon chemin. On a appris, depuis quelques jours, que l'Olympique de Marseille était dans le viseur de l'UEFA et de son fair-play financier. David Gluzman précise à nouveau ce problème : « le fair-play financier, nouvelle mouture, un peu renégocier par Nasser Al-Khelaïfi, s'est assoupli. Il tient compte des effets du COVID, mais impose un certain salary cap déguisé. Il t'impose de garder la masse salariale à un plafond des revenus. L'arrivée de CR7 à son niveau de rémunération actuel, voire même un peu réduit, ferait exploser ce ratio ». L'OM serait donc sanctionné assez grandement par l'instance européenne, même s'il se déleste de ses hauts salaires pour accueillir le quintuple ballon d'or.