Patrick Vieira loue les qualités de Jeff Reine-Adélaïde

Jeff Reine-Adélaïde a longtemps fait parler de lui au cours de ce mercato estival. Après avoir déclaré ne pas se sentir à sa place dans l’effectif lyonnais, les rumeurs autour de son départ ont alimenté les médias durant de nombreuses semaines. Annoncé du côté de Rennes, l’ancien Angevin a vu cette possibilité être rapidement écartée par Jean-Michel Aulas, ne souhaitant pas le voir partir chez un concurrent. Si le Herta Berlin s’est dès lors manifesté, le joueur n’a pas caché ses intentions et a refusé l’offre du club allemand. Au final, le milieu de terrain français s’est engagé en prêt en faveur de l’OGC Nice. Une arrivée qui fait le bonheur de Patrick Vieira, le coach des Aiglons. Présent en conférence de presse ce jeudi lors de la traditionnelle présentation, le champion du monde 98 n’a pas manqué de louer les qualités et la polyvalence de son joueur.

«Ce sont des qualités qui sont différentes par rapport à celles qu’on a déjà ici au club, ses qualités je pense qu’on les connaît tous, c’est quelqu’un qui aime percuter, qui donne de la vitesse au jeu. Il est aussi très bon dans le un contre un. Il va nous apporter quelque chose de différent et on est vraiment très content de l’avoir avec nous. C’est un milieu relayeur polyvalent, mais je pense que dans un système à trois le numéro 8 est quelque chose qui peut lui aller très bien. Le fait de l’avoir avec nous va nous rendre plus compétitifs.»