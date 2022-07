Le Bayern Munich fixe le prix de Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Décidément, tout s'agite au Bayern Munich. Après de longues semaines de négociations intenses avec le FC Barcelone au sujet de Robert Lewandowski (33 ans), le Rekordmeister a accepté de vendre sa machine à buts polonaise en échange de 45 millions d'euros, plus 5 M€ de bonus. De quoi notamment permettre au décuple champion d'Allemagne en titre d'accélérer sur le dossier Matthijs de Ligt (22 ans).

Désireux de renforcer sa défense centrale, composée de Lucas Hernandez, Benjamin Pavard (26 ans), Dayot Upamecano (23 ans) ou encore Tanguy Kouassi (20 ans), mais orpheline de Niklas Süle (26 ans) depuis cet été, Julian Nagelsmann a rapidement fait du jeune central de la Juventus sa priorité sur le marché des transferts. Difficile de dire que les choses ont traîné sur ce dossier. Assez rapidement, le Bayern a trouvé un terrain d'entente avec la Vecchia Signora autour d'un montant de 70 M€, auquel viennent s'ajouter 10 M€ de bonus.

Pavard sur la sellette, le Bayern ne veut pas le brader

Une affaire rondement menée, donc, par le club désormais présidé par Oliver Kahn, qui pourrait bien entraîner d'autres mouvements sur le mercato. Selon les informations de Sky Germany, le Bayern Munich est ouvert à l'idée de vendre Benjamin Pavard, utilisé en grande partie dans la défense à 3 de Nagelsmann lors de la deuxième partie de saison 2021-2022 mais aussi capable d'évoluer à droite. Si l'idée d'un départ du champion du monde 2018 n'est pas forcément une surprise, le média allemand dévoile surtout que les dirigeants munichois réclameront 35 M€ pour le joueur formé à Lille.

Une somme assez raisonnable en apparence, Benjamin Pavard demeurant encore sous contrat jusqu'en 2024 et possédant une expérience non négligeable au plus haut niveau. 35 M€, c'est surtout le prix payé par les pensionnaires de l'Allianz Arena, qui ne veulent donc pas vendre à perte, à l'été 2019 pour le faire venir de Stuttgart. La Juventus, qui s'apprête à perdre De Ligt, mais aussi Chelsea, qui veut se renforcer à ce poste, et l'Atlético de Madrid ont été récemment cités comme potentiels points de chute pour l'international français (45 capes, 2 buts). L'histoire entre le Bayern Munich et Benjamin Pavard pourrait s'arrêter un peu plus vite que prévu.