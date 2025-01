Francfort dévoile son plan pour Elye Wahi

En arrivant à Lens il y a un an et demi, Elye Wahi avait indiqué vouloir pasticher son prédécesseur Loïs Openda, auteur d’une saison XXL avant de signer à Leipzig. Il n’en pensait certainement pas moins hier en s’engageant avec Francfort. Au moment de visiter les installations du club allemand, l’attaquant de 21 ans n’a probablement pas pu éviter les vieilles reliques et photos souvenirs des numéros 9 ayant brillé à Francfort avant lui. On pense évidemment à Luka Jovic, Sébastien Haller, André Silva, Randal Kolo Muani ou encore Omar Marmoush, pour ne citer qu’eux.

Au micro de BILD, le directeur sportif allemand, Timmo Hardung, a d’ailleurs dévoilé ses plans à l’égard de l’ancien Marseillais, en rappelant la russite de Francfort avec les jeunes joueurs : «on a des principes clairs et des idées concrètes avec Elye. Maintenant, l’entraîneur et le staff doivent aussi lui transmettre la confiance pour qu’il puisse se mettre en évidence. On a une grande expérience avec les jeunes joueurs, et surtout les joueurs français. Elye a une grande envie de réussir ici, il est très motivé et on est convaincus qu’il fera du bien à notre équipe», a-t-il indiqué.