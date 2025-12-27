CAN 2025, Maroc : la sortie forte d’Eliesse Ben Seghir sur le statut de favori

Ce vendredi soir, le Maroc défiait le Mali lors de la deuxième journée de la CAN 2025. Et les Lions de l’Atlas n’ont pu faire qu’un match nul 1-1 face aux Maliens qui joueront donc leur qualification face aux Comores lors de la dernière journée. Pour le Maroc, ce nul est un contre-coup qui inquiète les observateurs. Au point de remettre en cause le statut de favori ? Pas selon Eliesse Ben Seghir.

«Ils peuvent dire ce qu’ils veulent de notre équipe. On est une famille et on sait de quoi on est capable. On a de très très bons joueurs. Maintenant, c’est à nous de continuer à travailler dur pour ne pas leur donner cette chance de penser qu’ils peuvent nous battre. On savait que ce serait un match compliqué avec de l’intensité et des duels.»