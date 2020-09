Tirage de Ligue des Champions : l'OM retient son souffle

Le retour des barrages de Ligue des Champions débute ce mardi soir pour se terminer demain et c'est à l'issue de ces prochaines rencontres que l'OM saura dans quel chapeau il tombera. Alors que le PSG et le Stade Rennais savent déjà qu'ils seront respectivement au sein des chapeaux 1 et 4, les Phocéens auront droit au 3, plus facile a priori, ou au 4 en fonction des différents qualifiés. Le tirage au sort doit intervenir ce jeudi aux alentours de 18h à Nyon, au siège de l'UEFA.

Seulement après les matchs allers, le pire scénario se dessine pour l'OM car pour être placé dans le 3e chapeau, il faudrait qu'au moins deux des trois favoris entre l'Olympiakos (contre Omonia Nicosie), le RB Salzbourg (face au Maccabi Tel-Aviv) et Krasnodar (PAOK Salonique) soient éliminés. Il y a peu de chance que cela arrive car ces trois formations l'ont emporté à l'aller et sont en position favorable. L'OM devra sans doute se confronter aux gros bras.