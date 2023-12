PSG : le grand pronostic de Jean-Michel Aulas sur Kylian Mbappé

Invité dans l’émission de Jacques Vendroux sur les ondes d’Europe 1, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a répondu à plusieurs questions sur l’actualité du club rhodanien et de manière générale du football français, à l’heure où il a été nommé vice-président de la FFF. Il a parlé de l’attaquant parisien et capitaine des Bleus, Kylian Mbappé :

«Je souhaite qu’il reste dans le championnat de France, c’est le meilleur joueur actuel. On ne voit pas de joueurs avec autant de qualités ailleurs et il faut qu’on puisse lui donner les moyens de remporter le Ballon d’Or. Il l’aura, j’en suis certain, maintenant, on a tous été déçus pour lui l’an dernier», a déclaré l’ancien président de l’OL.