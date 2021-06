La situation se tend vraiment entre le PSG et le Real Madrid

La presse ibérique évoquait déjà un risque d'éclatement de guerre entre Parisiens et Madrilènes il y a quelques semaines, notamment lorsqu'on prêtait à Florentino Pérez l'intention de recruter Mauricio Pochettino pour le banc de touche merengue. Si le décideur espagnol a finalement décidé de miser sur Carlo Ancelotti, Marca dévoile que d'autres dossiers ont considérablement dégradé les relations entre les deux directions, qui étaient jusqu'ici cordiales voire même amicales.

S'il y a déjà eu des cas où les deux clubs ont été opposés ces dernières années, sur le mercato par exemple, tant Nasser Al-Khelaïfi que Florentino Pérez avaient veillé à ce que tout soit fait avec les manières, dans une certaine cordialité et dans le respect de l'intérêt des deux clubs. Ce n'est plus le cas, depuis la Super League notamment, projet duquel Florentino Pérez est le principal instigateur, alors que NAK s'y est opposé et est de plus en plus proche de l'UEFA.

Le cas Mbappé au cœur du problème

Mais c'est surtout le cas Mbappé qui pose problème. Ces derniers mois, le Real Madrid a, de plus en plus, mis la pression sur le joueur selon le journal. Les déclarations du patron parisien concernant le Bondynois début juin - « je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre » - sont mal passées à Madrid et ont été considérées comme une déclaration de guerre. Maintenant, le club de la capitale française espère en quelque sorte se venger en allant chercher Varane ou Sergio Ramos.

Le média espagnol précise que le Real Madrid ne serait cependant pas très inspiré de faire du PSG un ennemi, puisqu'aujourd'hui, les Parisiens sont en position de force par rapport aux Madrilènes sur bon nombre de choses. Le média cite l'exemple du Barça, avec des Catalans qui n'ont jamais réussi à attirer le moindre joueur du PSG dans leur rang, en plus d'avoir été battus sur les cas Neymar ou Wijnaldum. Florentino Pérez est prévenu...