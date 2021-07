OM-Villarreal : 23 000 billets déjà vendus

Pour le moment, pas de contre-indication du gouvernement : les stades pourront se remplir pour les premières journées de Ligue 1. Mais certains clubs ont encore un match de préparation à jouer. C'est notamment le cas de l'Olympique de Marseille qui accueille, à l'Orange Vélodrome, le club espagnol de Villarreal ce samedi soir, comme dernière répétition.

La suite après cette publicité

Le club phocéen avait mis 30 000 billets en vente pour la rencontre entre les deux formations en accord avec la préfecture. Selon les informations de La Provence, 23 000 tickets ont déjà trouvé preneur. Le pour tarif oscillant entre 15 et 22 euros pour les tribunes Jean Bouin et Ganay, la vente du précieux sésame étant terminée pour les virages. Le pass sanitaire étant devenu obligatoire, le club marseillais a demandé aux fans d'arriver le plus tôt possible explique le quotidien. La billetterie pour les deux tribunes susmentionnées sera ouverte jusqu'au match.