PSG : le groupe pour le déplacement à Auxerre
Deuxième du classement de Ligue 1, le Paris Saint-Germain peut reprendre provisoirement la place de leader à l’occasion du déplacement à Auxerre dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique a convoqué un groupe de 18 joueurs.
Sans surprise, les sept absents annoncés hier par le club de la capitale (Safonov, Hakimi, Mendes, Neves, Lee, Ndjantou et Ruiz) sont absents. À noter la présence du vainqueur de la CAN 2025, Ibrahim Mbaye, ainsi que celle du jeune gardien de 17 ans, Martin James.
