Juventus : la déclaration de Luciano Spalletti sur le mercato

Luciano Spalletti @Maxppp

Tout n’est pas encore parfait mais Luciano Spalletti a réussi un premier pari, celui de redresser les résultats et le classement de la Juventus. La Vieille Dame ne joue pas encore les premiers rôles en Serie A avec cette 5e place mais la courbe est positive. Arrivé à la fin du mois d’octobre, le technicien italien s’apprête à vivre son premier mercato avec les Bianconeri et il n’a, a priori, besoin d’aucun renfort.

«Je suis satisfait des joueurs dont je dispose car j’ai vu ce que je voulais voir chez eux en termes d’amélioration. J’ai découvert des choses qui me donnent envie d’en attendre encore plus, assure l’entraîneur de 66 ans en conférence de presse. Et puis si quelque chose se présente, ce sera Marco Ottolini qui viendra nous voir pour nous dire qu’il y a une possibilité. Pour l’instant, je n’ai besoin de rien.»

