PSG : deux matches au Parc des Princes en juillet

Pour bien préparer ses deux finales de coupes nationales (PSG-Saint-Etienne en Coupe de France le 24 juillet, PSG-OL le 31 juillet en Coupe de la Ligue BKT), le Paris Saint-Germain est en train de fixer plusieurs matches amicaux. Pour commencer, le club de la capitale défiera Le Havre au Stade Océane le 12 juillet. Mais ce n'est pas tout.

Selon nos informations, les hommes de Thomas Tuchel affronteront ensuite deux adversaires au Parc des Princes : d'abord le Shamrock Rovers FC (Irlande) le 17 juillet, et ensuite le Celtic Glasgow (Écosse) quatre jours plus tard, le 21 juillet. Rendez-vous donc dans un peu plus de deux semaines pour le retour des Parisiens dans leur enceinte.