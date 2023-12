Le PSG officialise l’arrivée d’un nouvel investisseur

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs mois maintenant, c’est désormais officiel. À la recherche de nouveaux investisseurs pour le PSG, QSI avait entamé des discussions avec le fonds d’investissement américain Arctos Sports Partners. Nasser al-Khelaïfi avait ainsi rencontré les dirigeants américains cet été pour parler d’un rachat des parts du club à hauteur de 5 à 15 % selon l’Équipe. Eh bien, ce jeudi, le PSG a officialisé l’arrivée de ce nouvel investisseur.

«Qatar Sports Investments (QSI) et Arctos Partners (Arctos) ont annoncé aujourd’hui un accord de partenariat et d’investissement stratégique qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain (PSG), le club le plus titré de France et l’une des plus grandes marques multisports au monde», peut-on lire dans le communiqué qui détaille aussi les nouvelles ambitions du club. «Pour QSI, outre l’arrivée d’un partenaire stratégique de premier plan et de nouveaux investissements pour faire passer le club à la vitesse supérieure, la transaction avec Arctos symbolise également l’incroyable croissance et l’appréciation de la valeur du PSG sous la tutelle de QSI depuis plus de dix ans, établissant ainsi une nouvelle référence dans le football européen.»