Juventus : Alvaro Morata furieux contre Massimiliano Allegri

Malgré la victoire face au Genoa (2-0), qui permet au club de la Vieille Dame de remonter à la cinquième place en Serie A, la soirée de la Juventus Turin a connu un petit clash entre l'entraîneur Massimiliano Allegri et son attaquant Alvaro Morata. 72e : le technicien italien fait sortir le buteur espagnol, sans succès devant le gardien rossoblu et averti quelques secondes auparavant, pour faire entrer l'ancien Parisien Moise Kean pour le dernier quart d'heure. Ce qui n'a pas plu au joueur formé et passé par le Real Madrid.

La suite après cette publicité

En effet, l'international de la Roja (50 sélections, 23 buts) n'a pas caché sa frustration avant de s'asseoir sur le banc de touche, tentant de se justifier de la faute commise. Ce à quoi Allegri, également furieux, a répondu : «Tu lui as donné une faute, ferme-la !» Mais le coach bianconero a tenu à calmer le jeu par la suite en conférence de presse : «Je n'allais pas le remplacer, mais il a reçu cet avertissement et je l'ai fait sortir. C'est dommage, car il avait bien travaillé.» Ambiance.

Le classement de la Serie A