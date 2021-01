Chelsea : Frank Lampard un bilan doux-amer

La suite après cette publicité

Après un an avec Maurizio Sarri sur son banc, Chelsea a donc dû trouver un autre coach quand l'Italien a rejoint la Juventus. Pas une grande perte, malgré une Ligue Europa remportée, tant la greffe n'a jamais pris entre le technicien transalpin et le club anglais. Pour prendre la suite, Chelsea avait alors opté pour un homme du cru, Frank Lampard. Pourtant contraint de ne pas recruter suite à l'interdiction d'acheter des joueurs à l'été 2019, il va mettre en place un jeu séduisant porté vers l'avant et miser sur les jeunes. Ainsi, Mason Mount et Fikayo Tomori qu'il a dirigés à Derby County, ont pu évoluer avec l'équipe première tandis que Tammy Abraham, Reece James et Billy Gilmour auront également leur chance. Auteur d'une belle première saison en tant que coach avec les Blues, Frank Lampard atteindra la quatrième place de la Premier League et échouera en finale de FA Cup. Un premier bilan très encourageant.

Journaliste pour The Telegraph, Marcus Parekh met en avant cette volonté de valoriser les joueurs formés au club qu'a eu l'ancien milieu de terrain : «Lampard restera dans les mémoires à Chelsea pour la «révolution de la jeunesse» qu'il a apportée au club. Il a été le premier entraîneur à donner une chance à des joueurs talentueux de l'académie dans l'équipe première et les résultats ont été positifs, en particulier la saison dernière. Tammy Abraham a marqué des buts, Mason Mount a joué plus de matches que quiconque et Reece James a remplacé le capitaine Cesar Azpilicueta sur le côté. Pour les fans de Chelsea, il a été très rafraîchissant de voir des talents locaux avoir une chance. Lampard est fier de faire confiance à la jeunesse et je m'attends à ce qu'il continue avec cette philosophie dans son prochain club.» Pour autant, cette jeunesse a aussi ses limites et l'équipe de Frank Lampard a fait preuve d'irrégularité.

Des résultats insuffisants

Pour preuve en un an et demi, Frank Lampard a eu un bilan de 1,67 point par match. Seuls Glenn Hoddle (1,27), Ian Porterfield (1,28) et Ruud Gullit (1,65) font pire que lui. Le natif de Romford a d'ailleurs de moins bonnes statistiques que tout autre coach de l'ère Roman Abramovich. «La forme inégale de Chelsea est plus difficile à expliquer. Chelsea a concédé près de 2 buts par match lors des rencontres de championnat à l'extérieur sous Lampard, ce qui a rendu très difficile l'obtention de résultats. Lampard a régulièrement changé ses onze de départ cette saison et n'a pas été en mesure d'identifier sa meilleure équipe. Ce manque de cohérence dans ses compositions a signifié que l'équipe a eu du mal à créer une dynamique, conduisant à des résultats incohérents. Lampard a également lutté tactiquement contre l'opposition du «Big Six», et son manque de résultats contre les meilleures équipes a empêché Chelsea de se battre pour le sommet», souligne Marcus Parekh. S'il est rentré dans ses objectifs lors de la première saison, il avait quand même perdu 12 fois en 38 matches et disposait de la onzième meilleure défense à égalité avec Brighton.

1.67 - Frank Lampard's points per game average of 1.67 is the 4th lowest of any permanent Chelsea manager in the Premier League, with the 1.35 goals per game conceded under his reign the worst at the club. Door. pic.twitter.com/dlYtzG6l1x — OptaJoe (@OptaJoe) January 25, 2021

Cette saison, Chelsea est neuvième avec déjà 6 défaites en 19 matches de Premier League. Les Blues ont surtout perdu la majorité des grands matches soit Liverpool (2-0), Arsenal (3-1), Manchester City (3-1) et dernièrement Leicester (2-0). Au-delà des résultats, le jeu en pâtissait avec des joueurs en perte de confiance complète au fil des semaines. «L'importante dépense financière de cet été a accru le niveau de pression et d'attentes. À une époque où la plupart des clubs éprouvent des difficultés financières à cause de la pandémie, Chelsea est allé dans l'autre sens, dépensant énormément d'argent pour certains des meilleurs jeunes talents d'Europe. Les attentes du conseil d'administration auront été que Chelsea se batte pour le titre en Premier League cette année, mais intégrer 8 nouvelles signatures dans une équipe bien établie allait toujours être un défi, en particulier, lorsque tous ceux qui ont signé s'attendaient à jouer régulièrement. Ziyech, Havertz et Werner sont trois joueurs extrêmement talentueux, mais Lampard n'a pas trouvé de système tactique qui fonctionne pour les trois. C'est le plus grand défi auquel doit faire face le nouvel entraîneur Thomas Tuchel», analyse Marcus Parekh.

Perdu dans ses idées

Malgré un début de saison plutôt correct, Chelsea a plongé en décembre avec seulement 2 victoires et 1 match nul pour cinq défaites sur les huit derniers matches. Timo Werner en est un des symboles. Performant en début de saison avec 9 buts et 6 passes décisives à son actif toutes compétitions confondues en 28 matches, l'attaquant allemand reste sur 11 matches sans marquer en Premier League. Soit une disette qui remonte au 7 novembre dernier. Décalé sur l'aile gauche pour faciliter l'incorporation de Kai Havertz et d'Hakim Ziyech, il n'y arrive plus face aux buts adverses. Et cette analyse peut se retrouver pour la quasi-intégralité des joueurs offensifs. Perdu dans ses idées, Frank Lampard n'avait plus sa ligne directrice comme le souligne Marcus Parekh : «le plus gros problème est la sélection cohérente des équipes. Lampard n'a jamais trouvé son meilleur onze de départ et cela a conduit à une forme incohérente. Le défi était de gérer une équipe de stars et il semble que Lampard était incapable de satisfaire tout le monde. L'arrivée de Thiago Silva a aidé à sécuriser la défense, mais en attaque, Chelsea manque de fluidité, ce qui a compliqué le fait de marquer des buts.»

Si la fin est compliquée et que l'incapacité de Frank Lampard à élever son niveau à celui des exigences de Chelsea a été révélée, cela ne retire pas les bonnes choses qu'il a montrées, surtout l'an dernier. Capable de mettre en place un projet de jeu intéressant et moderne, alternant verticalité et possession, il a su avoir des résultats rapidement alors que le contexte ne lui était pas vraiment favorable. Une qualité d'adaptation qui pourrait lui servir dans la suite de sa carrière de coach. «Avec le temps, je suis sûr que Lampard pourra obtenir un bon travail. Il devra peut-être quitter la Premier League à court terme, se diriger vers la Championship semble l'option la plus probable. Son bilan léger (seulement deux saisons et demie complètes en tant que manager à n'importe quel niveau) peut décourager certaines équipes, mais ses bonnes performances dans des circonstances difficiles à Chelsea et à Derby devraient l'aider à retomber sur ses pattes», note Marcus Parekh. Mis en lumière par son passage à Chelsea avant de sombrer, Frank Lampard va devoir analyser ses réussites et ses échecs avant de s'orienter vers un nouveau défi. À seulement 42 ans, il aura tout le loisir de rebondir.