Barça : Eric Garcia répond aux critiques

Le défenseur central espagnol du FC Barcelone, Eric Garcia a répondu aux critiques qu’il a reçu lors de ses derniers matches avec l’équipe nationale espagnole. L’international ibérique de 21 ans (16 sélections) a affirmé qu’il se concentrait sur ses performances personnelles et qu’il écoutait que ce qui était constructif.

« L'ambiance a été incroyable, je me suis senti soutenu par les fans. Il y aura toujours des critiques, je me concentre sur la mienne, sur celle des professionnels autour de moi qui comprennent de quoi il retourne. Tout ce qui est constructif est le bienvenu et le reste pour ne pas perdre beaucoup de temps », a déclaré Garcia au micro de Teledeporte après la victoire de l’Espagne contre la République tchèque lundi soir (2-0).