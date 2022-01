La suite après cette publicité

Personne ne veut quitter le Real Madrid ! La Casa Blanca voulait profiter de ce mercato d'hiver pour faire un peu de vide dans son effectif, et notamment se débarrasser de certains joueurs dont le temps de jeu est limité, mais force est de constater qu'à moins de trois jours de la fermeture du marché, aucun élément n’est parti.

Pire encore, il n'y a pas de rumeur de départ ici et là comme c'est le cas dans à peu près tous les grands clubs européens. Mais ce n'est pas vraiment la faute à un manque de courtisans ou à la volonté du Real, c'est essentiellement parce qu'aucun joueur ne souhaite partir d'ici lundi, minuit, du club de la capitale espagnole.

Personne ne souhaite s'en aller

C'est ce qu'explique Marca dans ses colonnes, indiquant que cela risque d'être le calme plat du côté merengue d'ici le 31 janvier. Même s'ils manquent de temps de jeu, les Isco, Eden Hazard, Gareth Bale, Jesus Vallejo, Mariano Diaz et autres Luka Jovic restent impliqués et à l'écoute de Carlo Ancelotti et son staff. Ils n'entendent pas quitter la Casa Blanca avant la fin de la saison.

Il faut dire qu'il y a de quoi avoir envie de rester, entre un salaire très confortable et des échéances sportives importantes qui vont très vite arriver. On pense notamment à un 8e de finale de Ligue des Champions face au PSG, mais aussi à la Copa del Rey où Ancelotti fera probablement tourner son effectif, et à la fin du championnat, dont le Real Madrid est l'actuel leader et le favori pour la victoire finale, le programme est alléchant.