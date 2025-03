OL : Sidney Govou est séduit par les choix de Paulo Fonseca

Ce dimanche, l’OL est allé chercher une victoire précieuse sur la pelouse de Nice en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (0-2). Un succès important qui permet aux Gones de rester au contact du podium en revenant à quatre points des Aiglons, troisièmes. Une rencontre particulière durant laquelle les deux entraîneurs, Paulo Fonseca et Franck Haise, n’étaient pas présents sur le banc. Suspendu pour neuf mois après un terrible coup de sang contre Benoît Millot, le coach portugais de l’OL a pourtant été l’auteur d’un grand coaching hier. Solide défensivement en première période, son équipe a profité des entrées de Rayan Cherki et Ernest Nuamah pour inscrire les deux buts de la victoire. Un management qui a lui a valu plusieurs éloges ce lundi. En effet, dans les colonnes du Progrès, Sidney Govou a tenu à féliciter l’ancien entraîneur du LOSC pour son coaching :

«J’ai trouvé le match à Nice intéressant. J’ai beaucoup aimé la construction de la victoire. Parfois, on gagne sur des faits de jeu, des exploits : là, c’est une victoire qui a été vraiment construite. (…) Il y avait la volonté de construire de très bas, jusqu’à chercher des triangles dans sa propre surface. C’est osé et dangereux, mais avec un niveau technique comme celui affiché dimanche, c’est une grande réussite. Petit à petit, les Niçois se sont fatigués car ce n’est jamais facile de courir derrière le ballon. Ensuite, le banc et la qualité technique ont fait la différence. Quand tu es joueur ou entraîneur, c’est assez jouissif de gagner de cette manière. Cette victoire est totalement construite, surtout pas le fruit du hasard. (…) Enfin, les clubs ont beau poser des réserves contre Almada, c’est pour moi un très bon joueur de foot, qui perd peu de ballons. Il est tout le temps bien placé entre les lignes. Alors certes, c’est moins spectaculaire que d’autres, mais c’est ô combien efficace.»